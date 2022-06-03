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Факты / Украина / Общество

Помогут украинским детям: Япония передала в Варшаву специальных роботов-тюленей

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Помогут украинским детям: Япония передала в Варшаву специальных роботов-тюленей

Посольство Японии в рамках поддержки Украины подарило Варшаве роботов Paro. Они будут использованы для психологической помощи детям, выехавшим из Украины.

Об этом сообщили в Варшавском медицинском университете. Это медицинское устройство с доказанной эффективностью, похожее на мягкую игрушку в виде тюленя.

Paro оснащен искусственным интеллектом, а также датчиками касания, света, звука, температуры и положения, с помощью которых получает стимулы из окружающей среды. Его стоимость – около $6 тыс.

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Робот умеет отличать легкие прикосновения и поглаживания от удара и вести себя в соответствии с ситуацией. Он также реагирует на свое имя, может учиться правильному поведению и функционирует по принципу биологической обратной связи.

Кроме того, устройства Paro используют в работе с пожилыми людьми с деменцией, с ветеранами войны, а также с людьми с посттравматическим стрессовым расстройством. В общем, это похоже на зоотерапию. Роботы повышают уровень дофамина, серотонина, окситоцина и улучшают настроение, снижают уровень тревоги.

Сейчас польские специалисты разрабатывают стратегию применения роботов Paro в работе с беженцами из Украины. Они планируют привлечь все его терапевтические возможности. Устройства могут находиться в центрах помощи беженцам, детским садам и начальным школам, чтобы помочь интеграции украинских детей.

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Источник: Варшавский медицинский университет

Фото: Варшавский медицинский университет

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