Чем занять украинских детей на каникулах: адреса и контакты летних лагерей в Польше
В конце июня в Польше стартуют летние каникулы. Отдых нужен и маленьким украинцам, которые хотят хоть как-то отвлечься от войны в Украине. Что предлагают польские летние лагеря и как туда попасть, выясняли Факты ICTV.
Варшава. Программа “Лето в городе”
В рамках программы “Лето в городе” в Варшаве будет работать городской лагерь для школьников. Под наблюдением педагогов дети будут ходить на экскурсии, заниматься в спортивных и творческих студиях.
Программа рассчитана на все время каникул: с 27 июня до 31 августа, поэтому детей можно записать сразу в несколько школ.
Условия:
- дети смогут быть в лагере с понедельника по пятницу, от 7-8 часов утра и до 16-17 часов дня;
- один день пребывания в лагере обойдется в 50 злотых, в эту стоимость входит двухразовое питание;
- чтобы записать ребенка, нужно иметь его PESEL (идентификационный номер);
- количество мест ограничено, поэтому каждую заявку рассматривают индивидуально;
- оплату нужно внести до 8 июня и в школу квитанцию для подтверждения.
Лагерь “Лето в Варшаве”
Христианская организация Lifesong решила приобщиться к помощи Украине и приглашает всех детей, которые пересекли польскую границу после 24 февраля, в украинский лагерь.
Приглашаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Лагерь будет работать с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00. Один ребенок может принять участие в одном заезде, который рассчитан на 5 дней. Однако он будет работать только в дневное время.
Питание — детей ждет легкий завтрак, сытный обед и перекус.
Для участия необходимо заполнить анкету по этой ссылке.
Участие бесплатное, но организаторы просят оплатить единоразовый взнос в размере 50 злотых.
Лодзь
Как и в предыдущие годы, лагеря с дневным пребыванием для самых младших школьников организуются совместно мэрией Лодзи и школами. В программе — спортивные мероприятия, художественные и музыкальные мастер-классы, ІТ-мастерские, совместные посещения кинотеатра, театра, музея, зоопарка и бассейнов.
Дети могут находиться в таких лагерях с понедельника по пятницу с 7.00 до 17.00 часов.
Все развлечения бесплатные, как и проезд в общественном транспорте. Родители детей, которые будут посещать лагеря с дневным пребыванием, должны оплатить только стоимость питания.
Лагеря с дневным пребыванием начнут работу 27 июня и до 19 августа. Планируется одно- и двухнедельное пребывание в заведении.
Дети из Украины будут участвовать в наборе на тех же условиях, что и другие.
Регистрация началась 7 июня на вебсайте города Лодзь.
Во вкладке Образование размещен список организаторов дневных лагерей с их адресами и телефонами. Зонирования нет, а значит, ребенка можно записать в любое учреждение.
Краков. Молодежный лагерь Student Way
Молодежный лагерь с изучением польского языка — лагерь для тех, кто хочет активно и интересно провести летние каникулы, познакомиться с польским языком и культурой, а также для тех, кто планирует поступать в высшие или средние учебные заведения Польши.
Преподаватели — носители польского языка. Таким образом, у учащихся формируется хорошее произношение и правильное восприятие на слух. В лагере детей ждет насыщенная культурная программа, командные игры, квесты и мастер-классы.
Количество мест: 50. Стоимость: 17 800 грн.
Краков. Летний лагерь для украинских детей с инвалидностью
Записать ребенка для участия в лагере можно, написав письмо на электронный адрес: sz.umk@um.krakow.pl.
Заявки будут принимать от индивидуальных лиц и неправительственных организаций.
В заявке нужно указать:
- имя и фамилию ребенка;
- имя и фамилию родителей или опекунов;
- информацию о месте жительства;
- информацию о наличии удостоверения личности с инвалидностью или справки об инвалидности;
- вид инвалидности ребенка;
- указать желаемый срок летнего лагеря в период каникул (принимая во внимание, что заезд будет длиться 5 или 10 дней – каждый заезд начинается в понедельник и заканчивается в пятницу).
В лагере детей ждут спортивные занятия, игры, питание, медицинская помощь, транспорт и опытные опекуны. Летний отдых — бесплатный.
Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта украинцы в Польше. Материал отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда возрождения.