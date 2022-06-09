Июнь, 09 в 12:36

В конце июня в Польше стартуют летние каникулы. Отдых нужен и маленьким украинцам, которые хотят хоть как-то отвлечься от войны в Украине. Что предлагают польские летние лагеря и как туда попасть, выясняли Факты ICTV.

Варшава. Программа “Лето в городе”

В рамках программы “Лето в городе” в Варшаве будет работать городской лагерь для школьников. Под наблюдением педагогов дети будут ходить на экскурсии, заниматься в спортивных и творческих студиях.

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Программа рассчитана на все время каникул: с 27 июня до 31 августа, поэтому детей можно записать сразу в несколько школ.

Условия:

дети смогут быть в лагере с понедельника по пятницу, от 7-8 часов утра и до 16-17 часов дня;

один день пребывания в лагере обойдется в 50 злотых, в эту стоимость входит двухразовое питание;

чтобы записать ребенка, нужно иметь его PESEL (идентификационный номер);

количество мест ограничено, поэтому каждую заявку рассматривают индивидуально;

оплату нужно внести до 8 июня и в школу квитанцию для подтверждения.

Лагерь “Лето в Варшаве”

Христианская организация Lifesong решила приобщиться к помощи Украине и приглашает всех детей, которые пересекли польскую границу после 24 февраля, в украинский лагерь.

Приглашаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Лагерь будет работать с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00. Один ребенок может принять участие в одном заезде, который рассчитан на 5 дней. Однако он будет работать только в дневное время.

Питание — детей ждет легкий завтрак, сытный обед и перекус.

Для участия необходимо заполнить анкету по этой ссылке.

Участие бесплатное, но организаторы просят оплатить единоразовый взнос в размере 50 злотых.

Лодзь

Как и в предыдущие годы, лагеря с дневным пребыванием для самых младших школьников организуются совместно мэрией Лодзи и школами. В программе — спортивные мероприятия, художественные и музыкальные мастер-классы, ІТ-мастерские, совместные посещения кинотеатра, театра, музея, зоопарка и бассейнов.

Дети могут находиться в таких лагерях с понедельника по пятницу с 7.00 до 17.00 часов.

Все развлечения бесплатные, как и проезд в общественном транспорте. Родители детей, которые будут посещать лагеря с дневным пребыванием, должны оплатить только стоимость питания.

Лагеря с дневным пребыванием начнут работу 27 июня и до 19 августа. Планируется одно- и двухнедельное пребывание в заведении.

Дети из Украины будут участвовать в наборе на тех же условиях, что и другие.

Регистрация началась 7 июня на вебсайте города Лодзь.

Во вкладке Образование размещен список организаторов дневных лагерей с их адресами и телефонами. Зонирования нет, а значит, ребенка можно записать в любое учреждение.

Краков. Молодежный лагерь Student Way

Молодежный лагерь с изучением польского языка — лагерь для тех, кто хочет активно и интересно провести летние каникулы, познакомиться с польским языком и культурой, а также для тех, кто планирует поступать в высшие или средние учебные заведения Польши.

Преподаватели — носители польского языка. Таким образом, у учащихся формируется хорошее произношение и правильное восприятие на слух. В лагере детей ждет насыщенная культурная программа, командные игры, квесты и мастер-классы.

Количество мест: 50. Стоимость: 17 800 грн.

Краков. Летний лагерь для украинских детей с инвалидностью

Записать ребенка для участия в лагере можно, написав письмо на электронный адрес: sz.umk@um.krakow.pl.

Заявки будут принимать от индивидуальных лиц и неправительственных организаций.

В заявке нужно указать:

имя и фамилию ребенка;

имя и фамилию родителей или опекунов;

информацию о месте жительства;

информацию о наличии удостоверения личности с инвалидностью или справки об инвалидности;

вид инвалидности ребенка;

указать желаемый срок летнего лагеря в период каникул (принимая во внимание, что заезд будет длиться 5 или 10 дней – каждый заезд начинается в понедельник и заканчивается в пятницу).

В лагере детей ждут спортивные занятия, игры, питание, медицинская помощь, транспорт и опытные опекуны. Летний отдых — бесплатный.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта украинцы в Польше. Материал отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда возрождения.