Червень, 09 в 12:36

Наприкінці червня у Польщі стартують літні канікули. Відпочинок потрібен й маленьким українцям, які хочуть хоч якось відволіктися від війни в Україні. Що пропонують польські літні табори та як туди потрапити, з’ясовували Факти ICTV.

Варшава. Програма “Літо у місті”

У рамках програми “Літо у місті” у Варшаві працюватиме міський табір для школярів. Під наглядом педагогів діти ходитимуть на екскурсії й матимуть спортивні та творчі заняття.

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Програма триватиме впродовж усіх канікул: із 27 червня до 31 серпня, а зміни будуть тижневими, тому дітей можна записати одразу у кілька шкіл.

Умови:

діти зможуть бути з понеділка по пʼятницю, від 7-8 години ранку й до 16-17 години дня;

один день перебування у таборі обійдеться у 50 злотих, у цю вартість входить дворазове харчування;

щоби записати дитину, потрібно мати її PESEL (ідентифікаційний номер);

кількість місць обмежена, тому кожну заявку розглядають індивідуально;

оплату потрібно внести до 8 червня та подати у школу квитанцію для підтвердження.

Табір “Літо у Варшаві”

Християнська організація Lifesong вирішила долучитись до допомоги Україні й запрошує всіх дітей, які перетнули польський кордон після 24 лютого, до українського табору.

Участь можуть взяти діти віком від 7-18 років. Табір працюватиме з понеділка до п’ятниці, з 9.00 до 17.00. Одна дитина може взяти участь в одному заїзді, який розрахований на 5 днів. Однак він працюватиме тільки в денний час.

Харчування – на дітей чекатиме легкий сніданок, ситний обід та перекус.

Для участі необхідно заповнити анкету за цим посиланням.

Участь є безкоштовною, але організатори просять сплатити одноразовий внесок, у розмірі 50 злотих.

Лодзь

Як і в попередні роки, табори з денним перебуванням для наймолодших школярів організовуються спільно мерією Лодзі та школами. Програма заходів включатиме, серед іншого, спортивні заходи, мистецькі та музичні майстер-класи, ІТ-майстерні, спільні відвідування кінотеатру, театру, музею, зоопарку та басейнів.

Діти можуть перебувати у таких таборах з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 17.00 години.

Усі розваги безкоштовні, як і проїзд у громадському транспорті. Батьки дітей, які відвідуватимуть табори з денним перебуванням, повинні сплатити лише вартість харчування. Табори з денним перебуванням розпочнуть роботу 27 червня й працюватимуть до 19 серпня. Планується одно-двотижневе перебування у закладі.

Діти з України братимуть участь у наборі на тих самих умовах, що й інші.

Реєстрація розпочалася з 7 червня на вебсайті міста Лодзь.

У вкладці Освіта розміщено список організаторів денних таборів з їхніми адресами та телефонами. Зонування немає, а значить, дитину можна записати до будь-якого закладу.

Краків. Молодіжний табір Student Way

Молодіжний табір з вивченням польської мови – табір для тих, хто хоче активно і цікаво провести літні канікули, познайомитися з польською мовою і культурою, а так само для тих, хто планує вступати до вищих або середніх навчальних закладів Польщі.

Викладачі – носії польської мови. Таким чином, в учнів формується гарна вимова і правильне сприйняття на слух. У таборі на дітей чекає насичена культурна програма, командні ігри, квести та майстер-класи.

Кількість місць: 50. Вартість:17 800 грн.

Краків. Літній табір для українських дітей з інвалідністю

Записати дитину для участі в таборі можна, написавши лист на електронну адресу: sz.umk@um.krakow.pl.

Заявки будуть приймати від індивідуальних осіб, товариств й неурядових організацій.

У заявці потрібно вказати:

ім’я та прізвище дитини;

ім’я та прізвище батьків чи опікунів;

інформацію про місце проживання;

інформацію про наявність посвідчення особи з інвалідністю або довідки про інвалідність;

вид інвалідності дитини;

вказати бажаний термін літнього табору в період канікул (беручи до уваги, що заїзд триватиме 5 або 10 днів – кожен заїзд починається у понеділок і закінчується у п’ятницю).

У таборі на дітей чекатимуть – спортивні заняття, ігри, харчування, медична допомога, транспорт та досвідчені опікуни. Літній відпочинок – безкоштовний.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження у рамках проєкту Українці у Польщі. Матеріал відображає позицію авторів та не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.