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Факты / Украина / Общество

В помощь украинцам: в Польше создадут приложение по поиску работы для беженцев

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
Мобільний зв'язок
Фото: Pixabay

Задачей системы станет создание базы данных профилей кандидатов на работу в Польше. Система поможет претендентам связаться с предложениями работы, отвечающей их квалификации.

Украинцы смогут пользоваться ею с помощью мобильного приложения. Для этого необходимо создать профиль кандидата на трудоустройство.

Данные будут обрабатываться еще через 12 месяцев после последнего пользователя в системе ИКТ.

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18 мая Сенат Республики Польша утвердил поправку, предусматривающую создание и функционирование системы ИКТ между работодателями и украинцами, ищущими работу.

Война России против Украины заставила людей на время покинуть дома и в поисках безопасности переехать в другие страны. Многие украинцы остались в Польше и приспосабливаются к новым условиям, ищут работу. Больше шансов найти хорошее место у тех, кто знает польский язык. Учительница Анастасия Межуга рассказала Фактам ICTV о том, как украинцам быстро выучить польский язык.

Нужно осознать, что польский отличается от украинского, не зубрить правила, а правильно их применять. Польский язык легко дается, когда у человека много практики. Если нет возможности говорить с поляками, нужно хотя бы смотреть сериалы и мультики, которые вы уже знаете или когда-то смотрели, на польском языке. Можно слушать польскую музыку, потому что это хороший способ запомнить выражения и слова.

Источник: In Poland

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