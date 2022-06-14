Июнь, 14 в 10:31

Евросоюз с сегодняшнего дня, 14 июня, в рамках шестого пакета санкций против РФ отключает от межбанковской системы SWIFT три крупных российских банка — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Однако он убежден, что в седьмом пакете санкций ЕС эти ограничения должны затронуть все российские банки, включая Газпромбанк.

Шестой пакет санкций ЕС против России был согласован в конце мая после длительных и напряженных консультаций между европейскими лидерами. Через несколько дней основная часть ограничений вступила в силу.

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Ранее из-за санкций от SWIFT были отключены семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк).

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ. Он предусматривает нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.

В частности, в документе есть запрет на закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ в Евросоюз. Поэтапный отказ продлится от 6 месяцев (для сырой нефти) до 8 месяцев (для нефтепродуктов).