Червень, 14 в 10:31

Євросоюз відсьогодні, 14 червня, в межах шостого пакету санкцій проти РФ відключає від міжбанківської системи SWIFT три великі російські банки – Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Однак він переконаний, що в сьомому пакеті санкцій ЄС ці обмеження мають торкнутися всіх російських банків, включно з Газпромбанком.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії був погоджений наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

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Раніше через санкції від SWIFT було відключено сім російських банків: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк і ВЭБ (Внешэкономбанк).

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти РФ. Він передбачає нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT, призупинення мовлення російських державних телеканалів та персональні санкції.

Зокрема, у документі є заборона на закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до Євросоюзу. Поетапна відмова триватиме від 6 місяців (для сирої нафти) до 8 місяців (для нафтопродуктів).