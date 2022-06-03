Июнь, 03 в 11:39

Совет ЕС официально утвердил и ввел шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против страны-агрессора России, а также Беларуси, поддержавшей полномасштабную войну против Украины.

Соответствующее сообщение обнародовано сегодня утром на официальном сайте Совета ЕС.

– Учитывая продолжающуюся захватническую войну РФ против Украины и поддержку Беларуси, а также сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, Совет ЕС решил сегодня (3 июня, — Ред.) ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Беларуси, – отмечается в сообщении.

Новый санкционный пакет предусматривает меры, направленные на препятствование способности РФ продолжать агрессию.

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В шестой санкционный пакет вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.

– Благодаря сегодняшнему пакету мы ужесточаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций. Мы запрещаем импорт российской нефти в Евросоюз и, тем самым, сокращаем огромный источник дохода для РФ. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше распространителей дезинформации, активно способствующих пропаганде войны президента Путина, — подчеркнул, комментируя санкции, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Нефтяное эмбарго

Предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ в Евросоюз. Поэтапный отказ продлится от 6 месяцев (для сырой нефти) до 8 месяцев (для нефтепродуктов).

Временное исключение было сделано для государств-членов ЕС, которые не могут быстро отказаться от российской нефти, зависят от поставок из РФ “из-за своего географического положения” и не имеют альтернатив. Они продолжат импортировать сырую нефть по нефтепроводу. Какие это страны, в сообщении не уточняется. Ранее в СМИ отмечалось, что это Венгрия, Словакия и Чехия.

– Кроме того, Болгария и Хорватия также получат временное исключение относительно импорта российской морской сырой нефти и вакуумного газойля соответственно, — сказано в сообщении Совета ЕС.

Отключение банков от SWIFT

Евросоюз распространил запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) еще на три банка РФ. От SWIFT решено отключить Сбербанк (крупнейший российский банк), Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк.

Кроме того, под эту санкцию попал Белорусский банк развития и реконструкции.

Вещание

Решено приостановить вещание на территории ЕС еще трех российских государственных телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24/Russia 24, а также ТВ Центр Международный/TV Centre International.

– Эти структуры использовались российским правительством как инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с РФ стран, а также Евросоюза и его государств-членов, – подчеркивается в сообщении.

Санкционные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность на территории Евросоюза – исследования и интервью, кроме вещания (согласно Хартии ЕС об основных правах).

Экспортные ограничения

В шестом пакете санкций расширен список лиц и организаций, на которые распространяются ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования. В список дополнительно включены как российские, так и белорусские организации.

Кроме того, Евросоюз расширяет перечень товаров и технологий, способствующих развитию российского сектора обороны и безопасности. Речь идет о 80 химических веществах, которые могут быть использованы при производстве химического оружия.

Консалтинговые услуги

Евросоюз решил запретить предоставлять России бухгалтерские и консультационные услуги, PR-услуги, а также облачные сервисы.

Персональные санкции

Евросоюз решил ввести санкции против дополнительных физических и юридических лиц. Речь идет о:

• лицах, виновных в зверствах войск РФ в Буче и Мариуполе;

• лицах, поддерживающих полномасштабную войну против Украины;

• ведущих бизнесменах и членах семей олигархов и кремлевских чиновников;

• оборонных и финансовых компаниях/организациях.

Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Накануне сообщалось, что представители стран-членов Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против страны-агрессора России. При этом из санкционного списка исключили патриарха РПЦ Кирилла, на чем настаивала Венгрия.

Источник: Совет ЕС