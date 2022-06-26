Украина должна решать, что приемлемо за столом переговоров с РФ – Столтенберг

Июнь, 25 в 21:34

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал войну России против Украины агрессивной, а также отметил, что украинцы должны сами решать, что для них приемлемо в переговорах с РФ.

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Pais.

– Украинцам решать, что они готовы принять или нет за столом переговоров. Потому что нет сомнений, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и обороняющаяся страна. А право на самооборону закреплено в Уставе ООН, — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО призвал не воспринимать мир в Европе как должное.

Сейчас смотрят

Он уверен, что война завершится за столом переговоров, и Украину следует поддерживать, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию и помочь оставаться суверенным и независимым государством.

— Принимать мир как должное всегда рискованно. По этой причине НАТО должна оставаться гибкой и готовой ко всем видам угроз. Мы уже видели, что, когда мир воспринимается как само собой разумеющееся, это может закончиться войной, — добавил он.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите НАТО согласуют новый пакет помощи Украине. По его словам, страны НАТО намерены помочь противодроновым оборудованием, защищенной связью и топливом.