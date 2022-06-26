Україна має вирішувати, що прийнятно за столом переговорів з РФ – Столтенберг

Червень, 25 в 21:34

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав війну Росії проти України агресивною, а також зазначив, що українці повинні самі вирішувати, що для них прийнятно у переговорах з РФ.

Про це він заявив у інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

– Українцям вирішувати, що вони готові прийняти чи ні за столом переговорів. Тому що немає сумнівів, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор і країна, яка обороняється. А право на самооборону закріплено в Статуті ООН, – сказав Столтенберг.

Крім цього, генсек НАТО закликав не сприймати мир у Європі як належне.

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Він впевний, що війна завершиться за столом переговорів, і Україну слід підтримувати, щоб забезпечити їй максимально сильну позицію та допомогти залишатися суверенною та незалежною державою.

– Приймати мир як належне завжди ризиковано. З цієї причини НАТО має залишатися гнучким і готовим до всіх видів загроз. Ми вже бачили, що, коли мир сприймається як щось само собою зрозуміле, це може закінчитися війною, — додав він

Раніше Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті НАТО погодять новий пакет допомоги Україні. За його словами, країни НАТО мають намір допомогти протидроновим обладнанням, захищеним зв’язком та пальним.