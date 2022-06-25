Червень, 25 в 13:12

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО, який пройде в Мадриді, країни-члени Альянсу погодять новий комплексний пакет допомоги для України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Столтенберг також зазначив, що на саміті виступить президента України Володимир Зеленський.

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– Україна перебуває у критичній ситуації, і нам терміново необхідно посилити нашу підтримку. На саміті ми погодимо новий комплексний пакет допомоги для України. Він складається із конкретних проєктів, щоб допомогти у короткостроковій перспективі, – зазначив генсек НАТО.

За його словами, країни НАТО мають намір допомогти Україні протидроновим обладнанням, захищеним зв’язком та пальним.

– Але важливо те, що ми також розглянемо довгострокову перспективу – надання допомоги Україні у переході з військової техніки радянських часів на сучасну техніку НАТО, – наголосив Єнс Столтенберг.

Крім того, НАТО зацікавлене у зміцненні інституцій у сферах безпеки й оборони України.

Нагадаємо, що 28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалить нову стратегічну концепцію.

Як раніше заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, Альянс готується оголосити Росію загрозою миру та стабільності.