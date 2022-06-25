Июнь, 25 в 13:55

25 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, выпустив более 50 ракет разных типов. На южном направлении оккупанты применили ракеты Оникс оперативно-тактического комплекса Бастион.

Что известно о Бастионе – читайте в материале.

Береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) Бастион является одним из носителей ракеты Оникс наравне с ракетными комплексами Калибр и Х-35 Уран.

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По данным ряда зарубежных СМИ, на сегодня на вооружении России состоит 11 БПРК Бастион. Для сравнения: у Сирии – два, у Вьетнама – один.

Боевое применение

15 ноября 2016 года пуск ракет Оникс комплекса Бастион был произведен в ходе нанесения ударов по объектам в Сирии на суше. Это был первый случай использования комплекса в условиях реальных боевых действий вообще, и первый широкоизвестный случай применения комплекса по наземным целям в частности.

Тактические возможности:

сверхзвуковая скорость полета ракеты;

мобильность боевых средств;

большая зона поражения;

возможность стрельбы из глубины своей территории и рассредоточения боевых средств комплекса в обширном районе;

способность поражать наземные объекты.

Благодаря большой дальности стрельбы и высокой скорости полета противокорабельной ракеты Оникс комплекс Бастион способен наносить неожиданный ракетный удар по морским целям на значительном удалении от берега.

Использование гибкой программной траектории полета ракет позволяет им облетать зоны ПВО и подходить к цели с неожиданных направлений.

Мобильность комплекса обеспечивает его высокую маневренность и скрытность боевого применения оружия.

Основные технические характеристики:

максимальная дальность стрельбы — 300 км;

скорость полета ракеты – 680-750 м/с;

угол послестартового разворота — 360 градусов;

количество ракет в залпе (на 6 пусковых установках) – 12 единиц;

время развертывания на стартовой позиции — 5 мин.

С 2022 года планируется перевооружение комплексов Бастион новыми гиперзвуковыми ракетами Циркон.

Источник: по материалам СМИ