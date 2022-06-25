Червень, 25 в 13:55

25 червня Росія завдала масованого ракетного удару по території України, випустивши понад 50 ракет різних типів. На південному напрямку окупанти застосували ракети Онікс оперативно-тактично комплексу Бастіон.

Що відомо про Бастіон – читайте в матеріалі.

Береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) Бастіон є одним з носіїв ракети Онікс нарівні з ракетними комплексами Калібр та Х-35 Уран.

Зараз дивляться

За даними зарубіжних ЗМІ, на сьогодні на озброєнні Росії перебуває 11 БПРК бастіон. Для порівняння: у Сирії – два, В’єтнаму – один.

Бойове застосування

15 листопада 2016 року пуск ракет Онікс комплексу Бастіон був проведений в ході нанесення ударів по об’єктах у Сирії на суші. Це був перший випадок використання комплексу в умовах реальних бойових дій взагалі, і перший широковідомий випадок застосування комплексу по наземних цілях зокрема.

Тактичні можливості:

надзвукова швидкість польоту ракети;

мобільність бойових засобів;

велика зона ураження;

можливість стрільби з глибини своєї території і розосередження бойових засобів комплексу у великому районі;

здатність вражати наземні об’єкти.

Завдяки великій дальності стрільби і високій швидкості польоту протикорабельної ракети Онікс комплекс Бастіон здатний наносити несподіваний ракетний удар по морських цілях на значній відстані від берега.

Використання гнучкої програмної траєкторії польоту ракет дозволяє їм обходити зони ППО і підходити до мети з несподіваних напрямків.

Мобільність комплексу забезпечує його високу маневреність і прихованість бойового застосування зброї.

Основні технічні характеристики:

максимальна дальність стрільби – 300 км;

швидкість польоту ракети – 680-750 м / с;

кут післястартового розвороту – 360 градусів;

кількість ракет у залпі (на 6 пускових установках) – 12 одиниць;

час розгортання на стартовій позиції – 5 хв.

З 2022 року планується переозброєння комплексів Бастіон новими гіперзвуковими ракетами Циркон.

Джерело: за матеріалами ЗМІ