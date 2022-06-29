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Факты / Мир

НАТО пригласило Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
НАТО пригласило Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу

Лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Об этом на саммите НАТО в Мадриде объявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

– Сегодня лидеры НАТО приняли историческое решение и пригласят Финляндию и Швецию стать членами НАТО, – сказал Столтенберг.

Также он добавил, что “решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами демонстрирует, что двери НАТО открыты”.

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— Это демонстрирует, что президент Путин не добился успеха в закрытии дверей НАТО. Двери НАТО остаются открытыми. И это также демонстрирует, что мы уважаем суверенное право каждого государства выбирать свой путь, — говорит секретарь Альянса.

Напомним, 29 июня в Мадриде состоялся саммит лидеров НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию. В ней Россию определили как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Источник: Йенс Столтенберг

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