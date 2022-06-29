НАТО пригласило Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу
Лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.
Об этом на саммите НАТО в Мадриде объявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
– Сегодня лидеры НАТО приняли историческое решение и пригласят Финляндию и Швецию стать членами НАТО, – сказал Столтенберг.
Также он добавил, что “решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами демонстрирует, что двери НАТО открыты”.
— Это демонстрирует, что президент Путин не добился успеха в закрытии дверей НАТО. Двери НАТО остаются открытыми. И это также демонстрирует, что мы уважаем суверенное право каждого государства выбирать свой путь, — говорит секретарь Альянса.
Напомним, 29 июня в Мадриде состоялся саммит лидеров НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию. В ней Россию определили как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.
Источник: Йенс Столтенберг