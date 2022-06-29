Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

НАТО признало Россию как самую серьезную и прямую угрозу

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
НАТО признало Россию как самую серьезную и прямую угрозу

29 июня в Мадриде состоялся саммит лидеров НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию. В ней изложены приоритеты, основные задачи и подходы Североатлантического союза на следующее десятилетие.

Во время саммита Россию определили как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

В документе объясняют, что РФ стремится установить сферу влияния и прямой контроль путем принуждения, взрывной деятельности, агрессии и аннексии. Страна-агрессор использует обычные, кибер- и гибридные средства против НАТО и его партнеров.

Сейчас смотрят
Читайте
Россия хочет покорить государства, которые были в сфере ее влияния – Зеленский на саммите НАТО

– Вооруженное наращивание Москвы, в частности в Балтийском, Черноморском и Средиземноморском регионах, а также военная интеграция с Беларусью, бросили вызов нашей безопасности и интересам, – говорится в документе.

Источник: НАТО

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка