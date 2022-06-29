НАТО признало Россию как самую серьезную и прямую угрозу

Июнь, 29 в 16:19

29 июня в Мадриде состоялся саммит лидеров НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию. В ней изложены приоритеты, основные задачи и подходы Североатлантического союза на следующее десятилетие.

Во время саммита Россию определили как “самую серьезную и прямую угрозу” союзникам, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

В документе объясняют, что РФ стремится установить сферу влияния и прямой контроль путем принуждения, взрывной деятельности, агрессии и аннексии. Страна-агрессор использует обычные, кибер- и гибридные средства против НАТО и его партнеров.

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– Вооруженное наращивание Москвы, в частности в Балтийском, Черноморском и Средиземноморском регионах, а также военная интеграция с Беларусью, бросили вызов нашей безопасности и интересам, – говорится в документе.

Источник: НАТО