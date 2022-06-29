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НАТО запросило Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
НАТО запросило Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу

Лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

Про це на саміті НАТО в Мадриді оголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

– Сьогодні лідери НАТО ухвалили історичне рішення та запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО, – сказав Столтенберг.

Також він додав, що “рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами демонструє, що двері НАТО відчинені”.

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– Це демонструє, що президент Путін не досяг успіху у закритті дверей НАТО. Двері НАТО залишаються відкритими. І це також демонструє, що ми поважаємо суверенне право кожної держави обирати свій власний шлях, – говорить секретар Альянсу.

Нагадаємо, що 29 червня в Мадриді відбувся саміт лідерів НАТО, на якому затвердили нову стратегічну концепцію. В ній Росію визначили як “найсерйознішу і пряму загрозу” союзникам, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

Джерело: Єнс Столтенберг

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