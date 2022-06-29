Июнь, 29 в 10:25

Власти Норвегии из-за санкций против РФ не дали разрешение российской горнодобывающей компании перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.

На пограничной станции Стурскуг остановили 20 тонн товаров, которые направлялись в российский шахтерский город Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген.

Заявку на перевозку подала горнодобывающая компания Траст Арктикуголь. Кроме того, посольство России направило письмо в МИД Норвегии, попросив сделать исключение из санкций. Но в МИД Норвегии заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальном Шпицбергене.

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Российские грузы ранее доставлялись на Шпицберген из Мурманска в Тромсе грузовиками через единственный КПП Стурскуг на границе России и Норвегии.

На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые 10 дней.

В Баренцбурге проживает около 500 человек, включая шахтеров, которые работают на угольных шахтах российского треста Арктикуголь.

Отметим, что Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, которые ввели против РФ за вторжение в Украину.

Источник: NRK