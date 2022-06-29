Червень, 29 в 10:25

Влада Норвегії через санкції проти РФ не дала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

На прикордонній станції Стурскуг зупинили 20 тонн товарів, які прямували до російського шахтарського міста Баренцбург на норвезькому архіпелазі Шпіцберген.

Заявку на перевезення подала гірничодобувна компанія Траст Арктиквугілля. Крім того, посольство Росії надіслало листа до МЗС Норвегії, попросивши зробити виняток із санкцій. Але в МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена.

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Російські вантажі раніше доставлялися на Шпіцберген із Мурманська до Тромсе вантажівками через єдиний КПП Стурскуг на кордоні Росії та Норвегії.

На острови вантажі доставляє єдине вантажне судно Bring, яке регулярно ходить на Шпіцберген і вирушає на архіпелаг кожні 10 днів.

У Баренцбурзі мешкають близько 500 людей, включно з шахтарями, які працюють на вугільних шахтах російського тресту Арктиквугілля.

Зауважимо, що Норвегія не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, які запровадили проти РФ за вторгнення в Україну.

Джерело: NRK