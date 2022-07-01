Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина
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Правительство Австралии 1 июля добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева.
Об этом говорится в сообщении австралийского МИД.
Кабаева занимает должность председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России Национальная медиагруппа, также считается, что у нее тесные личные отношения с Владимиром Путиным.
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Кроме нее под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.
В санкционный список также попали:
- близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения, Александр Плехов;
- сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов;
- глава правления банка Россия Михаил Клишин;
- гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;
- девелопер Год Нисанов;
- министр строительства Ирек Файзуллин;
- министр транспорта Виталий Савельев;
- министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев;
- детский омбудсман Мария Львова-Белова;
- олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин;
- президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий.