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Факты / Мир

Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Аліна Кабаєва
Фото: Getty Images

Правительство Австралии 1 июля добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева.

Об этом говорится в сообщении австралийского МИД.

Кабаева занимает должность председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России Национальная медиагруппа, также считается, что у нее тесные личные отношения с Владимиром Путиным.

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Кроме нее под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

В санкционный список также попали:

  • близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения, Александр Плехов;
  • сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов;
  • глава правления банка Россия Михаил Клишин;
  • гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;
  • девелопер Год Нисанов;
  • министр строительства Ирек Файзуллин;
  • министр транспорта Виталий Савельев;
  • министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев;
  • детский омбудсман Мария Львова-Белова;
  • олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин;
  • президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий.
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