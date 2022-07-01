Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина

Июль, 01 в 7:56

Правительство Австралии 1 июля добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева.

Об этом говорится в сообщении австралийского МИД.

Кабаева занимает должность председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России Национальная медиагруппа, также считается, что у нее тесные личные отношения с Владимиром Путиным.

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Кроме нее под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

В санкционный список также попали: