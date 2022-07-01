Берлин возмущен действиями Литвы в отношении Калининграда — Spiegel
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Правительство Германии возмущено действиями Литвы, которая ограничила транзит подсанкционных грузов в Калининград из других регионов России и обратно.
В Германии опасаются, что базирующиеся в Литве немецкие солдаты могут быть вовлечены в возможный военный конфликт с РФ.
Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.
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– Это транспорт из России в Россию. Это разрешено, – говорят в правительстве Германии.
В Берлине опасаются, что немецкие солдаты, дислоцирующиеся в Литве, могут быть вовлечены в конфликт, если Россия применит силу.