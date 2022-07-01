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Факты / Мир

Берлин возмущен действиями Литвы в отношении Калининграда — Spiegel

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Берлин возмущен действиями Литвы в отношении Калининграда — Spiegel
Фото: Pixabay

Правительство Германии возмущено действиями Литвы, которая ограничила транзит подсанкционных грузов в Калининград из других регионов России и обратно.

В Германии опасаются, что базирующиеся в Литве немецкие солдаты могут быть вовлечены в возможный военный конфликт с РФ.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

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– Это транспорт из России в Россию. Это разрешено, – говорят в правительстве Германии.

В Берлине опасаются, что немецкие солдаты, дислоцирующиеся в Литве, могут быть вовлечены в конфликт, если Россия применит силу.

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