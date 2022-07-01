Австралія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна
Фото: Getty Images
Уряд Австралії 1 липня додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва.
Про це йдеться в повідомленні австралійського МЗС.
Кабаєва обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії Національна медіагрупа, також вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним.
Зараз дивляться
Окрім неї, під санкції потрапили племінники російського диктатора Михайло Путін і Роман Путін та його двоюрідний брат Ігор Путін.
До санкційного списку також потрапили:
- близький товариш Путіна, один із гаманців його оточення, Олександр Плєхов;
- син одного з близьких друзів Путіна Юрій Шамалов;
- голова правління банку Росія Михайло Клішин;
- гендиректор Росгеології Сергій Горьков;
- девелопер Год Нісанов;
- міністр будівництва Ірек Файзуллін;
- міністр транспорту Віталій Савельєв;
- міністр аграрної промисловості Дмитро Патрушев;
- дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова;
- олігархи Ігор Кєсаєв і Григорій Берьозкін;
- президент концерну РТІ Системи Євгеній Новицький.