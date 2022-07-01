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Факти / Світ

Австралія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Аліна Кабаєва
Фото: Getty Images

Уряд Австралії 1 липня додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва.

Про це йдеться в повідомленні австралійського МЗС.

Кабаєва обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії Національна медіагрупа, також вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним.

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Окрім неї, під санкції потрапили племінники російського диктатора Михайло Путін і Роман Путін та його двоюрідний брат Ігор Путін.

До санкційного списку також потрапили:

  • близький товариш Путіна, один із гаманців його оточення, Олександр Плєхов;
  • син одного з близьких друзів Путіна Юрій Шамалов;
  • голова правління банку Росія Михайло Клішин;
  • гендиректор Росгеології Сергій Горьков;
  • девелопер Год Нісанов;
  • міністр будівництва Ірек Файзуллін;
  • міністр транспорту Віталій Савельєв;
  • міністр аграрної промисловості Дмитро Патрушев;
  • дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова;
  • олігархи Ігор Кєсаєв і Григорій Берьозкін;
  • президент концерну РТІ Системи Євгеній Новицький.
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