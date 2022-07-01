Австралія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна

Липень, 01 в 7:56

Уряд Австралії 1 липня додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва.

Про це йдеться в повідомленні австралійського МЗС.

Кабаєва обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії Національна медіагрупа, також вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним.

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Окрім неї, під санкції потрапили племінники російського диктатора Михайло Путін і Роман Путін та його двоюрідний брат Ігор Путін.

До санкційного списку також потрапили: