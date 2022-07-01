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Факты / Мир

Украина призвала государства Каспийского моря заставить РФ прекратить ракетные удары из этого региона

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Каспійське море, порт
Фото: Depositphotos

Украина призывает государства Каспийского региона заставить Российскую Федерацию прекратить производить воздушные удары по Украине из этой области.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Отмечается, что Россия не придерживается своих международно-правовых обязательств, в частности, Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

— Пункт 2 статьи 3 конвенции предусматривает “использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами”, — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что ракетные удары, которые Россия наносит по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, являются грубым нарушением конвенции.

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— Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможным дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт, — призвали в МИД.

Отметим, что 29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.

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