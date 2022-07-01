Украина призвала государства Каспийского моря заставить РФ прекратить ракетные удары из этого региона
Украина призывает государства Каспийского региона заставить Российскую Федерацию прекратить производить воздушные удары по Украине из этой области.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Отмечается, что Россия не придерживается своих международно-правовых обязательств, в частности, Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
— Пункт 2 статьи 3 конвенции предусматривает “использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами”, — говорится в заявлении.
Украинские дипломаты подчеркнули, что ракетные удары, которые Россия наносит по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, являются грубым нарушением конвенции.
— Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможным дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт, — призвали в МИД.
Отметим, что 29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.