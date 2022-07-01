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Факти / Світ

Берлін обурений діями Литви щодо Калінінграда – Spiegel

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Берлін обурений діями Литви щодо Калінінграда – Spiegel
Фото: Pixabay

Уряд Німеччини обурений діями Литви, яка обмежила транзит підсанкційних вантажів до Калінінграда з інших регіонів Росії та назад.

У Німеччині побоюються, що німецькі солдати, що базуються в Литві, можуть бути втягнуті у можливий військовий конфлікт з РФ.

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела.

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– Це транспорт із Росії до Росії. Це дозволено, – кажуть в уряді Німеччини.

У Берліні побоюються, що німецькі солдати, які дислокуються в Литві, можуть бути залучені до конфлікту, якщо Росія застосує силу.

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