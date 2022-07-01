Берлін обурений діями Литви щодо Калінінграда – Spiegel

Уряд Німеччини обурений діями Литви, яка обмежила транзит підсанкційних вантажів до Калінінграда з інших регіонів Росії та назад.

У Німеччині побоюються, що німецькі солдати, що базуються в Литві, можуть бути втягнуті у можливий військовий конфлікт з РФ.