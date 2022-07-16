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Самолеты и пилоты Великобритании готовы к бою с российской армией – командующий ВВС

Валентина Чорна, редактор ленты
американський літак Douglas C-47A
Фото: Depositphotos

Военные самолеты и пилоты Великобритании готовы к бою с российской армией.

Об этом в эфире Sky News заявил командующий ВВС Великобритании Майк Вигстон.

– Военные самолеты и пилоты Великобритании готовы к бою, если Вооруженные силы президента России Путина будут представлять угрозу для страны или ее союзников, – сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Лондон втянется в прямой конфликт с Россией, командующий британскими ВВС отметил, что Москва становится “все более агрессивной”.

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– Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, важнейший урок для европейской безопасности, который следует из вторжения, – сказал Вигстон.

Майк Вигстон не сомневается, что Россия является самой важной угрозой безопасности Великобритании и Европы. Об этом свидетельствует поведение армии РФ как в Украине, так и Грузии.

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Источник: Sky News
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