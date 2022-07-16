Липень, 16 в 10:00

Військові літаки та пілоти Великої Британії готові до бою з російською армією.

Про це в ефірі Sky News заявив командувач ВПС Великої Британії Майк Вігстон.

– Військові літаки і пілоти Великої Британії готові до бою, якщо Збройні сили президента Росії Путіна будуть становити загрозу для країни або її союзників, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що Лондон втягнеться в прямий конфлікт з Росією, командувач британських ВПС зазначив, що Москва стає “все більш агресивною”.

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– Ми повинні бути готові до цього, і це, на мій погляд, найважливіший урок для європейської безпеки, який випливає з вторгнення, – сказав Вігстон.

Майк Вігстон не сумнівається, що Росія є найнагальнішою загрозою безпеці Великої Британії та Європи. Про це свідчить поведінка армії РФ як в Україні, так і в Грузії.