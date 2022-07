Британская разведка назвала следующие цели российских войск

Ближайшими целями российских оккупантов являются города Северск и Бахмут. Об этом сообщает британская разведка.

Российские силы начали заявлять, что уже вышли на окраины Северска. Но в разведке говорят, что это не подтвержденная информация.

Однако известно, что российские войска медленно продвигались на запад из Лисичанска на Северск, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск.

