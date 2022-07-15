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Факты / Украина

Британская разведка назвала следующие цели российских войск

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Британская разведка назвала следующие цели российских войск
Фото: Генштаб ВСУ

Ближайшими целями российских оккупантов являются города Северск и Бахмут. Об этом сообщает британская разведка.

Российские силы начали заявлять, что уже вышли на окраины Северска. Но в разведке говорят, что это не подтвержденная информация.

Однако известно, что российские войска медленно продвигались на запад из Лисичанска на Северск, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск.

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– Если Северск будет взят под контроль, вероятнее всего, следующей целью будет Бахмут, – говорят в британской разведке.

Также разведчики обращают внимание на то, что после отступления российских войск со стратегически расположенного острова Змеиный 30 июня Россия пыталась возразить, что Украина использует его.

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Но 13 июня два российских Су-27 не смогли нанести удары по острову. Это значит, что российские воздушные силы не могут удачно вступать в тактические бои.

Также в британской разведке подчеркнули, что с начала полномасштабной войны из Украины в Россию принудительно вывезли более 2,5 млн граждан.

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