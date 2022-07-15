Британская разведка назвала следующие цели российских войск

Июль, 15 в 12:54

Ближайшими целями российских оккупантов являются города Северск и Бахмут. Об этом сообщает британская разведка.

Российские силы начали заявлять, что уже вышли на окраины Северска. Но в разведке говорят, что это не подтвержденная информация.

Однако известно, что российские войска медленно продвигались на запад из Лисичанска на Северск, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск.

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– Если Северск будет взят под контроль, вероятнее всего, следующей целью будет Бахмут, – говорят в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CavbXUM9Hx ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/aez855Jsau — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 15, 2022

Также разведчики обращают внимание на то, что после отступления российских войск со стратегически расположенного острова Змеиный 30 июня Россия пыталась возразить, что Украина использует его.

Но 13 июня два российских Су-27 не смогли нанести удары по острову. Это значит, что российские воздушные силы не могут удачно вступать в тактические бои.

Также в британской разведке подчеркнули, что с начала полномасштабной войны из Украины в Россию принудительно вывезли более 2,5 млн граждан.