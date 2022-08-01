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Факты / Мир

Обострение на границе Косово и Сербии: НАТО объявило о готовности “принять меры”

Анастасия Гевко, редактор ленты
НАТО в Сербії та Косово
Фото: Getty Images

В понедельник, 1 августа, миссия НАТО в Косово заявила о том, что следит за ситуацией на границе частично признанной страны с соседней Сербией и выразила готовность “принять меры” для обеспечения безопасности в случае необходимости.

– Внимательно следим за ситуацией на севере Косова вместе с местными и международными организациями по безопасности. Согласно со своим мандатом ООН, миссия НАТО остается твердо приверженной безопасности, а также готовой принять необходимые меры для ее обеспечения в Косово, – говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа на границе Косово и Сербии началось обострение. 

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