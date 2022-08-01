Серпень, 01 в 17:10

У понеділок, 1 серпня, місія НАТО в Косово заявила про те, що слідкує за ситуацією на кордоні частково визнаної країни з сусідньою Сербією і висловила готовність “вжити заходів” для забезпечення безпеки у разі потреби.

– Уважно стежимо за ситуацією на півночі Косова разом із місцевими та міжнародними організаціями з безпеки. Згідно зі своїм мандатом ООН, місія НАТО залишається твердо відданою безпеці, а також готовою вжити необхідних заходів для її забезпечення в Косові, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня на кордоні Косова та Сербії виникло загострення.