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Загострення на кордоні Косова та Сербії: НАТО оголосило про готовність “вжити заходів”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
НАТО в Сербії та Косово
Фото: Getty Images

У понеділок, 1 серпня, місія НАТО в Косово заявила про те, що слідкує за ситуацією на кордоні частково визнаної країни з сусідньою Сербією і висловила готовність “вжити заходів” для забезпечення безпеки у разі потреби.

– Уважно стежимо за ситуацією на півночі Косова разом із місцевими та міжнародними організаціями з безпеки. Згідно зі своїм мандатом ООН, місія НАТО залишається твердо відданою безпеці, а також готовою вжити необхідних заходів для її забезпечення в Косові, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня на кордоні Косова та Сербії виникло загострення.

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