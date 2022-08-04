РФ нашла новый способ обходить эмбарго на нефть – Bloomberg

Август, 03 в 22:04

Российская Федерация, вероятно, нашла новый способ обходить санкции на транспортировку нефти. Для этого она использует нефтяной терминал Эль-Хамра в Египте, пишет Bloomberg.

В агентстве уточнили, что отследили груз из около 700 тыс. баррелей нефти, доставленного на Эль-Хамру утром 24 июля танкером Crested.

Несколько часов спустя другое судно, которое называется Chris, забрало из порта всю нефть или ее часть.

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На данный момент этот танкер пришвартован у нефтяного терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Данный терминал, помимо прочего, позволяет смешивать российскую сырую нефть с египетской, что усложняет установление ее происхождения.

– Такой необычный шаг усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза, усиливая тенденцию все большей скрытости поставок российской нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения России в Украину, – отмечают журналисты.

Ранее Россия уже использовала Египет в качестве транзитного пути для мазута. Издание пока не установило, был ли случай на Эль-Хамре единоразовым, или же это часть более регулярной схемы экспорта российской нефти.

The Wall Street Journal в начале июня писал, что в мае в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси прибыли танкеры с российской нефтью – несмотря на то, что США ввели санкции на энергоносители из РФ.

Газета тогда объясняла это тем, что РФ скрывает происхождение нефтепродуктов с помощью смешивания.