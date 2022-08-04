РФ знайшла новий спосіб обходити ембарго на нафту – Bloomberg

Серпень, 03 в 22:04

Російська Федерація, ймовірно, знайшла новий спосіб оминати санкції на транспортування нафти. Для цього вона використовує нафтовий термінал Ель-Хамра у Єгипті, пише Bloomberg.

В агентстві уточнили, що відстежили вантаж близько 700 тис. барелів нафти, доставленого на Ель-Хамру вранці 24 липня танкером Crested.

Через кілька годин інше судно, яке називається Chris, забрало з порту всю нафту або її частину.

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На даний момент цей танкер пришвартований біля нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря Єгипту. Цей термінал, крім іншого, дозволяє змішувати російську сиру нафту з єгипетською, що ускладнює встановлення її походження.

– Такий незвичайний крок ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу, посилюючи тенденцію дедалі більшого прихованого постачання російської нафти, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення Росії в Україну, – зазначають журналісти.

Раніше Росія вже використовувала Єгипет як транзитний шлях для мазуту. Видання поки не встановило, чи був випадок на Ель-Хамрі одноразовим, чи це частина більш регулярної схеми експорту російської нафти.

The Wall Street Journal на початку червня писав, що у травні до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі прибули танкери з російською нафтою – незважаючи на те, що США ввели санкції на енергоносії з РФ.

Газета тоді пояснювала це тим, що Росія приховує походження нафтопродуктів за допомогою змішування.