Российская нефть идет вслед за кораблем! Как мировые компании отказываются от ресурсов РФ

Российская нефть сейчас никому не нужна. Хотя официально эмбарго на нее не вводилось, покупать ее мировые компании отказываются. Чтобы не запятнать свою репутацию и не иметь дела со страной, зверства которой шокировали весь мир.

Заменить российскую нефть можно – увеличив добычу в Канаде, Эмиратах и ​​странах ОПЕК. Или выпустив на рынок нефть Ирана, ныне под санкциями.

На увеличение добычи требуется время – по меньшей мере месяц-два. Но благодаря этому Россию можно полностью выбросить с рынка, а это сейчас нужно не только Украине, ведь Путин несет угрозу всему цивилизованному миру.

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