В Кремле заявили, что Турция будет частично платить за газ РФ в рублях

Август, 05 в 21:41

На переговорах в Сочи в пятницу, 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о том, что Анкара частично начнет оплачивать российский газ в рублях.

Об этом сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

– Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений, – цитируют Новака росСМИ.

По его словам, в ходе переговоров россиянам удалось достичь “очень важных решений, которые выводят наши экономические отношения на новый уровень”.

Сейчас смотрят

Так, Новак анонсировал “договоренности” в финансовой и банковской сфере, а Путин и Эрдоган, как отметил российский вице-премьер, “подробно обсудили строительство АЭС Аккую и Турецкий поток”.

Отметим, что турецкая сторона пока не подтверждала, но и не опровергала данное заявление.

Как только появится официальная позиция Анкары, Факты ICTV опубликуют ее в этом или следующих материалах на нашем сайте.