У Кремлі заявили, що Туреччина частково платитиме за газ РФ у рублях

Серпень, 05 в 21:41

На переговорах у Сочі у п’ятницю, 5 серпня, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган домовилися про те, що Анкара частково почне оплачувати російський газ у рублях.

Про це сказав журналістам віцепрем’єр Росії Олександр Новак.

– Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок уже оплачуватиметься у російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, зокрема для розвитку наших грошово-фінансових відносин, – цитують Новака росЗМІ.

За його словами, у ході переговорів росіянам вдалося досягти “дуже важливих рішень, які виводять наші економічні відносини на новий рівень”.

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Так, Новак анонсував “домовленості” у фінансовій та банківській сфері, а Путін та Ердоган, як зазначив російський віцепрем’єр, “докладно обговорили будівництво АЕС Аккую та Турецький потік”.

Зазначимо, що турецька сторона поки що не підтверджувала, але й не спростовувала цю заяву.

Щойно з’явиться офіційна позиція Анкари, Факти ICTV опублікують її у цьому чи наступних матеріалах на нашому сайті.