Мощный ливень в Южной Корее: затопленный Сеул и по меньшей мере девять погибших

Август, 10 в 8:30

Одни из самых сильных дождей за последние десятилетия затопили столичный регион Южной Кореи, превратив улицы Сеула в забитые автомобилями реки и вызвав затопления на станциях метро. По меньшей мере девять человек погибли, некоторые утонули в своих домах, а еще шестеро пропали без вести. Прогнозируется усиление дождя, сообщили официальные лица во вторник.

С понедельника по вечер вторника в наиболее пострадавшем районе Сеула Тонджак выпало более 45 сантиметров осадков.

Автомобили и автобусы были разбросаны по улицам, когда вода отступила во вторник. Рабочие расчищали вырванные с корнем деревья, грязь и мусор с помощью экскаваторов и перекрывали разбитые дороги. Предупреждения об оползнях были объявлены почти в 50 городах, а 160 пешеходных маршрутов в Сеуле и горной провинции Канвондо были закрыты.

Сейчас смотрят

Фото: Yonhap