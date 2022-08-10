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Мощный ливень в Южной Корее: затопленный Сеул и по меньшей мере девять погибших

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Мощный ливень в Южной Корее: затопленный Сеул и по меньшей мере девять погибших
Фото: AP

Одни из самых сильных дождей за последние десятилетия затопили столичный регион Южной Кореи, превратив улицы Сеула в забитые автомобилями реки и вызвав затопления на станциях метро. По меньшей мере девять человек погибли, некоторые утонули в своих домах, а еще шестеро пропали без вести. Прогнозируется усиление дождя, сообщили официальные лица во вторник.

С понедельника по вечер вторника в наиболее пострадавшем районе Сеула Тонджак выпало более 45 сантиметров осадков.

Автомобили и автобусы были разбросаны по улицам, когда вода отступила во вторник. Рабочие расчищали вырванные с корнем деревья, грязь и мусор с помощью экскаваторов и перекрывали разбитые дороги. Предупреждения об оползнях были объявлены почти в 50 городах, а 160 пешеходных маршрутов в Сеуле и горной провинции Канвондо были закрыты.

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Фото: Yonhap

Источник: AP News
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