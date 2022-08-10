Потужна злива у Південній Кореї: затоплений Сеул та щонайменше дев’ять загиблих

Серпень, 10 в 8:30

Найсильніші дощі за останні десятиліття затопили столичний регіон Південної Кореї, перетворивши вулиці Сеула на забиті автомобілями річки та спричинивши затоплення на станціях метро. Щонайменше дев’ятеро людей загинули, деякі потонули у своїх будинках, а ще шестеро зникли безвісти. Прогнозується посилення дощу, повідомили офіційні особи у вівторок.

З понеділка до вечора вівторка в районі Сеула Тонджак, що найбільш постраждав, випало понад 45 сантиметрів опадів.

Автомобілі та автобуси були розкидані вулицями, коли вода відступила у вівторок. Робітники розчищали вирвані з корінням дерева, бруд та сміття за допомогою екскаваторів та перекривали розбиті дороги. Попередження про зсуви було оголошено майже в 50 містах, а 160 пішохідних маршрутів у Сеулі та гірській провінції Канвондо були закриті.

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Фото: Yonhap