Потужна злива у Південній Кореї: затоплений Сеул та щонайменше дев’ять загиблих
Найсильніші дощі за останні десятиліття затопили столичний регіон Південної Кореї, перетворивши вулиці Сеула на забиті автомобілями річки та спричинивши затоплення на станціях метро. Щонайменше дев’ятеро людей загинули, деякі потонули у своїх будинках, а ще шестеро зникли безвісти. Прогнозується посилення дощу, повідомили офіційні особи у вівторок.
З понеділка до вечора вівторка в районі Сеула Тонджак, що найбільш постраждав, випало понад 45 сантиметрів опадів.
Автомобілі та автобуси були розкидані вулицями, коли вода відступила у вівторок. Робітники розчищали вирвані з корінням дерева, бруд та сміття за допомогою екскаваторів та перекривали розбиті дороги. Попередження про зсуви було оголошено майже в 50 містах, а 160 пішохідних маршрутів у Сеулі та гірській провінції Канвондо були закриті.
Фото: Yonhap