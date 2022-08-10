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РФ вывела на орбиту иранский спутник, через который может шпионить за Украиной – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
РФ вывела на орбиту иранский спутник, через который может шпионить за Украиной – ISW

9 августа Россия вывела на орбиту иранский спутник, который может использоваться для военной разведки в Украине.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Глава Иранского космического агентства Хасан Салариех заявил, что спутник дистанционного зондирования Хаям обладает разрешением камеры в один метр.

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Хайям уже начал транслировать данные телеметрии. Иранские официальные лица отрицают, что у другого государства будет доступ к спутниковому, но представители западной разведки утверждают, что российские власти сохранят доступ.

Спутник дистанционного зондирования Хаям на орбиту вывела ракета Союз по космодрому Байконур в Казахстане.

Напомним, координатор космических программ группы проектов Noosphere Наталья Боротканич рассказала про спутник Хайям, который запускает РФ, чтобы шпионить за Украиной.

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Источник: ISW

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