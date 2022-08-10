РФ вывела на орбиту иранский спутник, через который может шпионить за Украиной – ISW
9 августа Россия вывела на орбиту иранский спутник, который может использоваться для военной разведки в Украине.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
Глава Иранского космического агентства Хасан Салариех заявил, что спутник дистанционного зондирования Хаям обладает разрешением камеры в один метр.
Хайям уже начал транслировать данные телеметрии. Иранские официальные лица отрицают, что у другого государства будет доступ к спутниковому, но представители западной разведки утверждают, что российские власти сохранят доступ.
Спутник дистанционного зондирования Хаям на орбиту вывела ракета Союз по космодрому Байконур в Казахстане.
Напомним, координатор космических программ группы проектов Noosphere Наталья Боротканич рассказала про спутник Хайям, который запускает РФ, чтобы шпионить за Украиной.
Источник: ISW