Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами

Август, 11 в 13:47

Эстония через неделю закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. Однако предусмотрены некоторые исключения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он объяснил, что въезд в страну будет запрещен львиной части граждан России, которым визы были выданы именно Эстонской Республикой.

Но это не касается виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения. Этот аспект будет обсуждаться более подробно на следующей неделе.

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Также будут действовать некоторые исключения. Они предусматривают, что в Эстонию по шенгенским визам смогут попасть граждане, которые:

работают в дипломатическом представительстве;

чья работа связана с международными перевозками;

прибытие которых связано с гуманитарными причинами;

посещают родственника, живущего в Эстонии;

имеют право на свободное передвижение по ЕС.

Для тех категорий лиц, которые не попадают под эти исключения, въезд в Эстонию со следующей недели будет закрыт.

Напомним, на днях Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония работает над предложениями для Европейского Союза по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам страны-агрессора РФ.

Источник: Delfi