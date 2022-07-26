Июль, 26 в 13:00

Министерство иностранных дел Эстонии работает над предложениями для Европейского Союза по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам страны-агрессора РФ.

Об этом заявил в эфире одного из местных телеканалов глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он объяснил, что ограничения на поездки для граждан России должны согласовываться на уровне Евросоюза.

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– Суть (предложений эстонского МИД, — Ред.) в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они (визы для них — Ред.) рассматривались бы отдельно, — отметил Рейнсалу.

Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой россияне массово посещают страны ЕС, в том числе с туристической целью, в то время как в Украине из-за обстрелов РФ погибают дети.

– Российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно, – подчеркнул Рейнсалу.

Министр добавил, что Эстония должна решить, следует ли отзывать уже выданные россиянам шенгенские визы на тех или иных основаниях.

Рейнсалу объяснил, что вопрос о визах для граждан РФ в марте этого года обсуждался на уровне Европейского Союза. Однако тогда на территории РФ действовали Covid-ограничения, поэтому поездки россиян в Евросоюз не были массовыми, в отличие от нынешней ситуации.

Рейнсалу уточнил, что МИД Эстонии планирует подготовить визовые предложения для Евросоюза в ближайшие недели. По его словам, уже прошли консультации с МИД Финляндии и Латвии по этому поводу.

– Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе… Нам нужно, чтобы все страны были “за”. Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной, — рассказал Рейнсалу.

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, в свою очередь, объяснил, что визовые правила Шенгенской зоны не позволяют помешать въезду в Эстонию лицам, получившим визу другой страны Шенгена. Именно поэтому запрет на визы для россиян должен быть принят на общеевропейском уровне.

По словам министра, с тех пор как Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение границы, количество граждан РФ, въезжающих в Эстонию, значительно возросло. Ляэнеметс заверил, что Эстония практически не выдает виз россиянам, и делает это только в особых случаях. Однако визы выдают другие страны Шенгена.

– Мы разделяем Шенгенское пространство, а это значит, что люди с визами других стран могут приезжать в Эстонию и часто использовать ее как транзитную страну… Ситуация, когда в Европе убивают женщин и детей, а также пытаются лишить народ свободы, это не та ситуация, когда мы должны избирательно подходить к санкциям. Усилия должны быть максимальными. Я считаю, что этот вопрос (по визам, — Ред.) нужно поднимать на уровне Евросоюза, — рассказал он.

Недавно специальный представитель украинского МИД по вопросу санкций Алексей Макеев выразил мнение, что россиян нужно спрашивать о позиции относительно войны против Украины в визовых заявках на въезд.

Как известно, с 1 июля Украина установила визовый режим для граждан РФ.

Источник: ERR.ee