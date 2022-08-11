Естонія закриває кордони для росіян із шенгенськими візами

Серпень, 11 в 13:47

Естонія через тиждень закриває кордони для громадян Росії із шенгенськими візами, виданими республікою. Однак передбачені деякі винятки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Він пояснив, що в’їзд у країну буде заборонено левовій частині громадян Росії, яким візи були видані саме Естонською Республікою.

Але це не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди. Цей аспект буде обговорюватися докладніше наступного тижня.

Зараз дивляться

Також діятимуть деякі винятки. Вони передбачають, що до Естонії за шенгенськими візами зможуть потрапити громадяни, які:

працюють у дипломатичному представництві;

чия робота пов’язана з міжнародними перевезеннями;

прибуття яких пов’язане з гуманітарними причинами;

відвідують родича, що живе в Естонії;

мають право на вільне пересування ЄС.

Для тих категорій осіб, які не потрапляють під ці винятки, в’їзд до Естонії наступного тижня буде закритий.

Доповнюється…

Джерело: Delfi