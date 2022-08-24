Боррель: лучший сигнал от ЕС в День Независимости – мы продолжим поддерживать Украину
Лучший сигнал, который Европейский Союз может послать Украине в День Независимости — это то, что ЕС и дальше продолжит свою поддержку.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и оборонной политике Жозеп Боррель.
Он отметил, что Европейский Союз готов заплатить цену за защиту общей свободы и безопасности.
— ЕС был на стороне украинцев с самого начала войны, понимая, что на карту поставлена наша общая безопасность. Мы приняли шесть пакетов все более серьезных санкций. Мы впервые профинансировали доставку военной помощи стране, которая подверглась нападению, чтобы Украина могла дать отпор. Мы оказываем гуманитарную поддержку и макрофинансовую помощь, чтобы сохранить украинское государство на плаву. И мы официально решили, что хотим, чтобы Украина стала будущим членом ЕС как часть нашей семьи. ЕС и Европа сильно меняются из-за этой войны, — написал Боррель.
По словам Борреля, на следующей неделе в Праге они обсудят вопросы выдачи виз гражданам России и возможной учебной миссии ЕС для украинских Вооруженных сил.
Также он призвал задуматься о будущих гарантиях безопасности для Украины, чтобы не допустить нового конфликта после завершения нынешнего.
— В более долгосрочной перспективе возникает вопрос о том, как мы можем не только покончить с этой войной, но и предотвратить начало новой через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы о том, как дать Украине возможность защищаться, а также вопросы о гарантиях безопасности. Сегодня, в День Независимости Украины и через шесть месяцев после начала российской атаки, лучший сигнал, который мы можем дать как ЕС, состоит в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину, – написал Боррель.