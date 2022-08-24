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Факты / Мир

Боррель: лучший сигнал от ЕС в День Независимости – мы продолжим поддерживать Украину

Валентина Чорна, редактор ленты
Жозеп Борель
Фото: Depositphotos

Лучший сигнал, который Европейский Союз может послать Украине в День Независимости — это то, что ЕС и дальше продолжит свою поддержку.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и оборонной политике Жозеп Боррель.

Он отметил, что Европейский Союз готов заплатить цену за защиту общей свободы и безопасности.

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— ЕС был на стороне украинцев с самого начала войны, понимая, что на карту поставлена ​​наша общая безопасность. Мы приняли шесть пакетов все более серьезных санкций. Мы впервые профинансировали доставку военной помощи стране, которая подверглась нападению, чтобы Украина могла дать отпор. Мы оказываем гуманитарную поддержку и макрофинансовую помощь, чтобы сохранить украинское государство на плаву. И мы официально решили, что хотим, чтобы Украина стала будущим членом ЕС как часть нашей семьи. ЕС и Европа сильно меняются из-за этой войны, — написал Боррель.

По словам Борреля, на следующей неделе в Праге они обсудят вопросы выдачи виз гражданам России и возможной учебной миссии ЕС для украинских Вооруженных сил.

Также он призвал задуматься о будущих гарантиях безопасности для Украины, чтобы не допустить нового конфликта после завершения нынешнего.

— В более долгосрочной перспективе возникает вопрос о том, как мы можем не только покончить с этой войной, но и предотвратить начало новой через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы о том, как дать Украине возможность защищаться, а также вопросы о гарантиях безопасности. Сегодня, в День Независимости Украины и через шесть месяцев после начала российской атаки, лучший сигнал, который мы можем дать как ЕС, состоит в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину, – написал Боррель.

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