Август, 24 в 19:48

Лучший сигнал, который Европейский Союз может послать Украине в День Независимости — это то, что ЕС и дальше продолжит свою поддержку.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и оборонной политике Жозеп Боррель.

Он отметил, что Европейский Союз готов заплатить цену за защиту общей свободы и безопасности.

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— ЕС был на стороне украинцев с самого начала войны, понимая, что на карту поставлена ​​наша общая безопасность. Мы приняли шесть пакетов все более серьезных санкций. Мы впервые профинансировали доставку военной помощи стране, которая подверглась нападению, чтобы Украина могла дать отпор. Мы оказываем гуманитарную поддержку и макрофинансовую помощь, чтобы сохранить украинское государство на плаву. И мы официально решили, что хотим, чтобы Украина стала будущим членом ЕС как часть нашей семьи. ЕС и Европа сильно меняются из-за этой войны, — написал Боррель.

По словам Борреля, на следующей неделе в Праге они обсудят вопросы выдачи виз гражданам России и возможной учебной миссии ЕС для украинских Вооруженных сил.

Также он призвал задуматься о будущих гарантиях безопасности для Украины, чтобы не допустить нового конфликта после завершения нынешнего.