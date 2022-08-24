Серпень, 24 в 19:48

Найкращий сигнал, який Європейський Союз може надіслати Україні в День Незалежності – це те, що ЄС і надалі продовжить свою підтримку.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель.

Він зазначив, що Європейський Союз готовий заплатити ціну за захист спільної свободи та безпеки.

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– ЄС був на боці українців із самого початку війни, розуміючи, що на карту поставлена ​​наша спільна безпека. Ми прийняли шість пакетів все більш серйозних санкцій. Ми вперше профінансували доставку військової допомоги країні, яка зазнала нападу, щоб Україна могла дати відсіч. Ми надаємо гуманітарну підтримку та макрофінансову допомогу, щоб зберегти українську державу на плаву. І ми офіційно вирішили, що хочемо, щоб Україна стала майбутнім членом ЄС як частина нашої родини. ЄС та Європа сильно змінюються через цю війну, – написав Боррель.

За словами Борреля, наступного тижня у Празі вони обговорять питання видачі віз громадянам Росії та можливу навчальну місію ЄС для українських Збройних сил.

Також він закликав замислитись про майбутні гарантії безпеки для України, щоб не допустити нового конфлікту після завершення нинішнього.