Джонсон о переговорах с Россией: нельзя вести разговоры с медведем, который ест вашу ногу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон метафорически высказался о переговорах с Россией, отметив, что нельзя говорить с медведем, который ест вашу ногу.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
— Сейчас не время продвигать какой-нибудь непрочный план для переговоров с теми, кто просто в этом не заинтересован. Вы не можете проводить переговоры с медведем, когда тот ест вашу ногу, и вы не можете проводить переговоры с уличным вором, который приковал вас к полу, – заметил Джонсон.
Также он высказался против попыток некоторых иностранных лидеров сохранить лицо Путину.
— И кстати, мы не должны беспокоиться об “унижении” Путина. Больше мы не должны беспокоиться об унижении медведя или уличного вора. Все, что имеет значение, так это восстановление и сохранение суверенной целостности Украины, — подчеркнул Джонсон.
Он убежден, что Украина выиграет в войне, и добавил, что Великобритания будет на стороне нашего государства.
— История учит нас, что когда у страны есть язык и идентичность, чувство гордости и любви к традициям, а патриотические чувства возрастают с каждым месяцем и годом, и если такая страна участвует в войне за свое существование, я скажу вам, мои друзья, что эта война завершится только одним способом: Украина победит, — резюмировал Джонсон.