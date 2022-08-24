Джонсон о переговорах с Россией: нельзя вести разговоры с медведем, который ест вашу ногу

Август, 24 в 18:58

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон метафорически высказался о переговорах с Россией, отметив, что нельзя говорить с медведем, который ест вашу ногу.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

— Сейчас не время продвигать какой-нибудь непрочный план для переговоров с теми, кто просто в этом не заинтересован. Вы не можете проводить переговоры с медведем, когда тот ест вашу ногу, и вы не можете проводить переговоры с уличным вором, который приковал вас к полу, – заметил Джонсон.

Также он высказался против попыток некоторых иностранных лидеров сохранить лицо Путину.

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— И кстати, мы не должны беспокоиться об “унижении” Путина. Больше мы не должны беспокоиться об унижении медведя или уличного вора. Все, что имеет значение, так это восстановление и сохранение суверенной целостности Украины, — подчеркнул Джонсон.

Он убежден, что Украина выиграет в войне, и добавил, что Великобритания будет на стороне нашего государства.