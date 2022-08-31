Объясняют плановым ремонтом: Газпром приостановил поставки газа по Северному потоку-1

Август, 31 в 10:51

Российская компания Газпром утром 31 августа полностью приостановила поставки газа из РФ в Германию по трубопроводу Северный поток-1.

Это следует из данных оператора газопровода — компании Nord Stream AG. Ночью, по информации операторов немецких газопроводов Nel и Opal, куда поступает российское голубое топливо, физический поток газа в точке приема в Грайфсвальде на севере Германии в первом случае полностью остановился, а во втором – снизился в несколько раз.

К слову, ранее Газпром предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессионной станции Портовая будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для якобы технического обслуживания и планово-реонтных работ.

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Тогда в российской компании сообщили, что необходимые работы будут проведены совместно со специалистами фирмы Siemens, а после техобслуживания поставки газа возобновятся в объеме 33 млн кубометров в сутки, что составит около 20% от пропускной мощности газопровода.

Однако Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для Северного потока. Хотя она прошла техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находится в ФРГ.

Представитель Siemens Energy объяснил, что Москва продолжает придираться к документам и выдвигать нелепые требования.

В июне Газпром резко сократил прокачку газа по трубопроводу Северный поток-1. В российской компании это объяснили несвоевременным возвращением газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде.

В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по Северному потоку, считают причиной сокращения поставок политические мотивы.