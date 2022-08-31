Пояснюють плановим ремонтом: Газпром призупинив постачання газу Північним потоком-1

Серпень, 31 в 10:51

Російська компанія Газпром вранці 31 серпня повністю призупинила постачання газу з РФ до Німеччини трубопроводом Північний потік-1.

Це випливає з даних оператора газопроводу – компанії Nord Stream AG. Вночі, за інформацією операторів німецьких газопроводів Nel і Opal, куди надходить російське блакитне паливо, фізичний потік газу в точці прийому в Грайфсвальді на півночі Німеччини в першому випадку повністю зупинився, а в другому – знизився в кілька разів.

До слова, раніше Газпром попереджав, що єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на компресійній станції Портова буде зупинений з 31 серпня до 2 вересня для нібито технічного обслуговування і планово-ремонтних робіт.

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Тоді у російській компанії повідомили, що необхідні роботи будуть проведені спільно з фахівцями фірми Siemens, а після техобслуговування постачання газу відновиться в обсязі 33 млн кубометрів на добу, що становитиме близько 20% від пропускної потужності газопроводу.

Однак Росія досі не забрала з Німеччини турбіну Siemens для Північного потоку. Хоча вона пройшла технічне обслуговування в Канаді і з середини липня перебуває у ФРН.

Представник Siemens Energy пояснив, що Москва продовжує чіплятися до документів і висувати безглузді вимоги.

У червні Газпром різко скоротив прокачування газу трубопроводом Північний потік-1. У російській компанії це пояснили несвоєчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді.

У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу Північним потоком, вважають причиною скорочення постачань політичні мотиви.