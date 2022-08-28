Дешевый газ из России стоил Германии безопасности и независимости – Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что дешевый газ из России стоил ее стране безопасности и независимости. А украинцы, по ее словам, вообще расплачиваются тысячами жизней.
Об этом Бербок сказала в интервью Bild.
– Прежде всего, мы должны положить конец самообману о том, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы заплатили не большими деньгами, а своей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее, – подчеркнула она.
Анналена Бербок исключила возможность запуска Северного потока-2, даже в том случае, если основной газопровод будет остановлен.
– Газопроводы из России – это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не доставляет через Северный поток-1, почему он должен доставлять через Северный поток-2? По Северному потоку-1 поступает недостаточно газа не потому, что трубопровод неисправен, а потому, что Путин этого не хочет, – резюмировала министр.