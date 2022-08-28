Дешевый газ из России стоил Германии безопасности и независимости – Бербок

Август, 28 в 17:19

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что дешевый газ из России стоил ее стране безопасности и независимости. А украинцы, по ее словам, вообще расплачиваются тысячами жизней.

Об этом Бербок сказала в интервью Bild.

– Прежде всего, мы должны положить конец самообману о том, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы заплатили не большими деньгами, а своей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее, – подчеркнула она.

Анналена Бербок исключила возможность запуска Северного потока-2, даже в том случае, если основной газопровод будет остановлен.

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