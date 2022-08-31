В Лейпциге неизвестные хотели сжечь детсад и дом с украинскими беженцами
В немецком Лейпциге в районе Грюнау неизвестные пытались поджечь детский сад, где воспитываются дети-беженцы из Украины.
Инцидент произошел в субботу, 27 августа, когда учреждение уже закрылось.
Злоумышленники, вероятно, разлили у входа легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. Однако огонь не охватил здание, а только повредил дверь.
Детский сад расположен всего в 700 метрах от дома, где живут беженцы и который 26 августа также хотели сжечь.
Правоохранители считают, что между этими инцидентами может существовать связь.
– Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь, – рассказал изданию представитель государственного управления Уголовной полиции Том Бернхардт.
Правоохранители сейчас изучают свидетельские показания, опрашивают местных жителей, ищут записи с видеокамер и зацепки в социальных сетях.