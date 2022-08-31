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Факты / Украина

Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток для Украины — Кулеба

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток для Украины — Кулеба
Фото: УНИАН

Победой Украины в войне с РФ является полное восстановление ее территориальной целостности, а не возвращение на позиции 24 февраля.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

— Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 год. Победа Украины в этой войне – это полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно — военным, где возможно — дипломатическим путем. Потом наступит вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, в преступлении агрессии к ответственности и выплате компенсаций, — сказал он.

Кулеба также отметил, что затем наступит третья фаза войны – покаяние российского народа и российской политической элиты.

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Источник: Радио Свобода
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