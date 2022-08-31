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У Лейпцигу невідомі хотіли спалити дитсадок та будинок з українськими біженцями

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Лейпцигу невідомі хотіли спалити дитсадок та будинок з українськими біженцями
Фото: Depositphotos

У німецькому Лейпцигу у районі Грюнау невідомі намагалися підпалити дитячий садок, де виховуються діти-біженці з України.

Інцидент стався у суботу, 27 серпня, коли садочок вже закрився.

Зловмисники, ймовірно, розлили біля входу легкозаймисту рідину і підпалили її. Проте вогонь не перекинувся на будівлю, а лише пошкодив двері.

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Дитячий садок розташований лише за 700 метрів від будинку, де живуть біженці і який напередодні, 26 серпня, також хотіли спалити.

Правоохоронці вважають, що між цими інцидентами може існувати зв’язок.

– Через просторову близькість ми не виключаємо, що між цими двома діями існує зв’язок, – розповів виданню представник державного управління Кримінальної поліції Том Бернхардт.

Правоохоронці зараз вивчають свідчення свідків, опитують місцевих мешканців, шукають записи із відеокамер і зачіпки у соціальних мережах.

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Джерело: Bild
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