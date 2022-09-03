Вересень, 02 в 22:09

У Німеччині депутати від Соціал-демократичної партії, до якої входить канцлер Олаф Шольц, вимагали від уряду збільшити активність у висуванні дипломатичних мирних ініціатив для завершення війни Росії проти України.

Про це у п’ятницю, 2 вересня, пише Spiegel.

Як зазначається, з такою ідеєю виступив член фракції у Бундестазі Бернд Вестфаль під час конференції депутатської фракції СДПН у Дрездені.

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– Людські страждання, зруйнована інфраструктура та втрата добробуту мають підштовхнути до більш розумних рішень, – сказав Вестфаль.

Цю ідею підтримали й інші члени партії Шольца, які вимагали не зводити вирішення проблеми до постачання зброї.

У той же час член комітету із закордонних справ Бундестагу Майкл Рот дистанціювався від заяв його партії.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін намагається розколоти німецьке суспільство та делегітимізувати підтримку України.

Майкл Рот нагадав, що Німеччина докладала достатньо дипломатичних зусиль для запобігання вторгненню, проте це не дало необхідних результатів.