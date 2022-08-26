Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять РФ — Шольц

Август, 26 в 7:59

Германия в вопросе поставки оружия Украине будет придерживаться принципа, сформулированного США и не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию РФ.

Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц во время Диалога с гражданами в Магдебурге.

— Целью остается, чтобы Путин не выиграл войну, чтобы был сохранен суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И потому мы смотрим, что делают другие, – сказал Шольц.

По словам Шольца, Германия никогда не будет делать односторонних шагов, всегда ориентируясь на то, что делают союзники, и будет действовать “взвешенно и осторожно”, чтобы война не переросла из украинско-российской в ​​”совсем другую войну”.