Сентябрь, 08 в 12:37

Американский институт изучения войны (ISW) в своей сводке о ситуации на фронте сообщил, что Вооруженные силы Украины отвоевали 400 кв. км территории Харьковщины.

Аналитики предполагают, что украинские военные, вероятно, воспользовались передислокацией российских сил и провели эффективное контрнаступление на северо-запад от Изюма.

В Генштабе ВСУ официально информацию пока не комментируют. В то же время западные СМИ уже пишут об успехах ВСУ на Харьковском направлении.

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Так, The Guardian сообщает о неожиданной контратаке украинских военных на северо-востоке Харьковской области. Издание пишет, что такими действиями наши защитники растянули российские силы, которые также сталкиваются с контратаками на Юге.

Кроме того, The Guardian приводит слова аналитиков, которые говорят, что целью контрнаступления может быть город Купянск – ключевой транспортный узел для российских поставок.

В частности, в статье цитируют чиновника Пентагона, который заявил, что украинские силы добиваются “медленного, но значимого прогресса” на поле боя.

The New York Times пишет, что пока президент РФ Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме, пытаясь всех убедить, что с начала полномасштабной войны Россия не потеряла ничего, его войска начали сталкиваться со все более сложной ситуацией на линии фронта в Украине.

Издание отмечает, что контратака на северо-востоке Украины на этой неделе свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, пытаются воспользоваться передислокацией российских войск на оборонные позиции на Юге, атакуя позиции оккупантов вблизи Харькова.

Тем временем The Washington Post пишет, что эта борьба еще далека от завершения. Но с новым украинским контрнаступлением последствия войны будут продолжать наносить россиянам как материальный, так и нематериальный ущерб.

Немецкое издание Zeit Online обнародовало обзор, в котором говорится, что своим контрнаступлением на Юге украинская армия заставила Россию сосредоточить там многие подразделения.

Но теперь ситуация на Харьковском направлении может значительно ухудшиться для армии РФ. На то, что российская сторона опасается дальнейших контратак, указывает большое количество вражеских ударов из истребителей и ракет по украинским объектам в регионе.

Австрийское издание Die Presse в своей сборной новости о ситуации в Украине пишет, что ВСУ застали врасплох российские войска под Харьковом.

По разным данным, оккупанты, по всей видимости, были удивлены продвижением украинских сил во время боев в Харьковской области.